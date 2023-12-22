В Одессе прозвучали взрывы

В городе Одесса на Украине прозвучали взрывы. Об этом пишет «РБК-Украина».

По данным издания «Думская», в городе работают системы ПВО. Глава областной военной администрации Олег Кипер на этом фоне призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги. Она действовала в городе с 18:11 до 20:00 по местному времени (19:11 - 21:00 по мск).

В ночь на 22 декабря издание ТСН писало о взрывах в Одессе и работе системы противовоздушной обороны. Воздушная ночь в эту ночь действовала в Житомирской, Николаевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.