В Одессе произошли взрывы

Взрывы произошли ночью в Одессе на юге Украины, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом написало украинское агентство ТСН (Телевизионная служба новостей телеканала «1+1»).

На текущий момент других подробностей происшествия нет. Местные власти пока не дали никаких комментариев.

Воздушная тревога до сих пор действует в Житомирской, Николаевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях.

Ранее в других регионах Украины, в том числе в Киеве, произошли взрывы.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.