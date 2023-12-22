В Донецке при обстреле пострадали пожарные МЧС

В Донецке пять пожарных МЧС пострадали во время обстрела. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В МЧС рассказали, что в Кировском районе города загорелась хозяйственная постройка. Ее приехала тушить группа пожарных.

«Во время тушения спасатели МЧС России подверглись обстрелу с беспилотника. Пострадали 5 сотрудников», — говорится в сообщении.

Пострадавшие служат в 3 пожарно-спасательной части Донецка. В настоящий момент они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

22 декабря мэр Донецка сообщал, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал детский сад. Упавший на территории объекта снаряд повредил забор и остекление. Пострадавших не было.

В этот же день глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли Шебекино. По информации губернатора, пострадавших в результате удара нет, но зафиксированы повреждения в частном жилом доме — взрывной волной выбиты стекла и посечен фасад.

Ранее суд в ДНР вынес приговор командиру роты ВСУ.