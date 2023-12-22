В Бразилии руководство тюрьмы заменило сторожевых собак на гусей

В бразильской тюрьме заменили сторожевых собак на гусей, пишет Oddity Central.

Как объяснило руководство тюрьмы, гуси более эффективны в вопросах охраны, да и содержать их намного дешевле, чем собак. Кроме того, служба безопасности рассказала, что у гусей хороший слух, и они издают громкие звуки, тем самым предупреждая охранников о внештатной ситуации.

«У нас есть видеонаблюдение, личное наблюдение и, наконец, наблюдение с помощью гусей, которые заменили собак,» — говорится в заявлении.

В Бразилии практика с использованием гусей в тюрьмах используется давно. Еще в 2011 году тюрьма Собрал в Сан-Паулу попала в заголовки международных новостей из-за использования стаи этих птиц в качестве способа предотвращения побегов заключенных.

Бывший президент Бразилии Колор ди Мелу получил тюремный срок за коррупцию.