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Главную елку России нарядили на Соборной площади Кремля

Главную новогоднюю ель России украсили 1,5 тыс. игрушек и 1,2 км гирлянд

На Соборной площади московского Кремля установили и нарядили главную новогоднюю елку страны. Об этом пишет ТАСС.

Новогоднее дерево привезли в столицу 13 декабря из подмосковного Щелковского района. В Управлении делами президента РФ рассказали, что ее украсили в стиле «Праздничный концерт».

Так как 2024 год объявлен в России Годом семьи, оформление ели ориентировано в первую очередь на юных гостей Кремля, чтобы привлечь их внимание к миру искусства и культуры. На самом 25-метровом дереве повесили игрушки в виде барабанов, скрипок, труб, масок. На ограждении под елью есть моменты выступлений маленьких актеров, балерин, музыкантов.

«Оформление позволяет познакомиться с миром культуры, выбрать себе творческое хобби или профессию на всю жизнь», — пояснили в управлении.

Всего елку нарядили с помощью 1,2 тысячи метров светодиодных гирлянд, 54 световых шаров и 160 тающих сосулек с эффектом «бегущий свет». В общей сложности на ели висит примерно 1,5 тысячи игрушек, из которых 600 украшений — тематические.

Ранее в Якутии подвешенный на подъемном кране мужчина украсил елку.

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