На Кавказе на девушку набросилась домашняя собака и разорвала ногу

В Карачаево-Черкесии девушку покусала домашняя собака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Инцидент произошел в Карачаево-Черкессии. По словам самой пострадавшей, пес подбегал к ней дважды. В первый раз, когда россиянка выходила из подъезда, животное понюхало ее и убежало в сторону магазина. Там работники стали отгонять его с помощью палок. Собака вернулась к девушке и набросилась на нее.
После инцидента пострадавшая обратилась в больницу, где врачам пришлось зашивать крупную травму. Теперь ей предстоит длительное лечение.
Так как у животного был ошейник и опрятный внешний вид, россиянка сделала вывод, что у пса есть хозяин. На данный момент питомец гуляет недалеко от школы.
Пострадавшая обращалась в разные инстанции. Ей пообещали принять меры.
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