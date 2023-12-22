Американца 91-й раз арестовали за кражу через несколько часов после освобождения

В США 91-й раз арестовали мужчину за кражу, пишет New York Post. Это произошло через несколько часов после того, как американца выпустили из тюрьмы.

Как пишут СМИ, арестованного зовут Джесси Отеро, ему 44 года. Мужчина хорошо известен местным властям, так как 90 раз был арестован за кражу. В декабре американец снова оказался в полицейском участке за ограбление — спустя несколько часов после своего освобождения из тюрьмы.

«Джесси, тебе не надоело быть арестованным?», — спрашивали у него патрульные.

В полиции добавили что Отеро бездомный и занимается воровством, чтобы поддерживать свою наркозависимость. Мужчина обворовывает как мелкие ларьки, так и крупные магазины.

Джесси редко крадет товары на сумму более $950, что позволяет ему избегать большого тюремного срока. Это связано с изменениями в законодательстве Калифорнии, принятого в 2014 году.

Ранее в США вор забрался в квартиру и украл бутылку водки и апельсиновый сок.