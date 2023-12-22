В России составили рейтинг регионов с самыми необычными новогодними традициями

Карелия, ЯНАО, Хакасия, Татарстан и другие субъекты попали в рейтинг регионов с самыми необычными новогодними традициями. К примеру, в Карелии особенностью стало то, что для жителей особое значение имеет не сама новогодняя ночь, а следующее после нее утро, приводит RT результаты исследования сервиса Туту.ру.

1 января в Карелии считается днем, который определяет весь последующий год. По этой причине жители обязательно накануне ходят в баню, а на ночь кладут под подушку небольшой кусочек хлеба, чтобы увидеть вещие сны. По приметам, в которые верят жители региона, 1 января нельзя ничего давать чужим людям, чтобы не понести убытки в новом году.

На втором месте рейтинга – Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого верят, что в новогоднюю ночь важнее всего протопить чум. Младшие члены семьи должны поучить подарки от старших, причем упаковывать их не принято. Вместо елки здесь наряжают любое дерево, отмечают исследователи.

Особенностью Нового года в Хакасии является подача необычного блюда – бараньей головы, которая готовится 2,5 часа. Причем право разделывать ее предоставляется почетному гостю. Также здесь готовят потхы — кашу из муки со сметаной, а для детей – шарики из сливочного масла с талганом и черемухой.

Попал в топ и Татарстан, жители которого также особое значение придают угощениям. Причем традиционно татары отдают предпочтение выпечке, а не салатам, в том числе чак-чаку. Его принято брать с собой в качестве гостинца при походе в гости 1 января, так как этот десерт – символ благополучия и сладкой жизни. Еще одно обязательное праздничное блюдо – губадия, а вместо алкоголя многие татары предпочитают пить чай, кумыс и айран.

Также в рейтинг включили Чувашию, где с Рождества до Крещения отмечается старинный зимний праздник сурхури; Чечню, где устраивают джигитовку и готовят традиционные блюда – чепалгаш и жижиг-галнаш. Еще один регион с необычными новогодними традициями Северная Осетия, где по случаю праздника рядом со своими домами зажигают костры, которые, как считается, защищают от злых духов.

Ранее бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о новогодних семейных традициях.