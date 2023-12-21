Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка родила в бане и закопала младенца в снегу

РЕН ТВ: в Свердловской области спасли младенца, которого мать закопала в снегу

close
100%
Shutterstock

На Урале женщина родила ребенка в бане и закопала в снегу, младенца спас его дедушка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Свободный 20 декабря, местный житель решил заехать на дачу, и обнаружил в бане свою невестку с новорожденным ребенком в руках.

Растерявшийся мужчина нашел в доме простынь и дал ее роженице, а сам побежал за помощью к соседу. Вернувшись, он увидел, что младенец из бани исчез, поискав вокруг постройки, мужчина нашел новорожденного внука, мальчик был закопан в снег.

«Через несколько часов после родов женщина взяла лопату и закопала своего ребенка в снегу за баней. Мальчика доставили в реанимацию с переохлаждением», — сообщает РЕН ТВ.

Младенца и его мать госпитализировали, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее младенец, которого выбросили в сугроб в Екатеринбурге, выжил.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами