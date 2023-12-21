Россиянка родила в бане и закопала младенца в снегу

На Урале женщина родила ребенка в бане и закопала в снегу, младенца спас его дедушка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Свободный 20 декабря, местный житель решил заехать на дачу, и обнаружил в бане свою невестку с новорожденным ребенком в руках.

Растерявшийся мужчина нашел в доме простынь и дал ее роженице, а сам побежал за помощью к соседу. Вернувшись, он увидел, что младенец из бани исчез, поискав вокруг постройки, мужчина нашел новорожденного внука, мальчик был закопан в снег.

«Через несколько часов после родов женщина взяла лопату и закопала своего ребенка в снегу за баней. Мальчика доставили в реанимацию с переохлаждением», — сообщает РЕН ТВ.

Младенца и его мать госпитализировали, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее младенец, которого выбросили в сугроб в Екатеринбурге, выжил.