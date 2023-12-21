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Опубликовано фото вероятного стрелка в Праге

Чешские СМИ публикуют фото вероятного стрелка в Праге

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Twitter

Чешские СМИ опубликовали фото мужчины, который открыл стрельбу в центре Праги. В частности, снимок публикует BNO News в социальной сети X (бывший Twitter).

На снимке виден мужчина в черном на крыше здания, он вооружен.

Вечером в четверг, 21 декабря, в центре Праги на площади Яна Палаха произошла стрельба, в результате происшествия есть раненые. Имеются данные, что стрельба произошла на территории факультета искусств Карлова университета.

Известно, что мужчина использовал длинноствольное оружие с оптикой. При этом люди, оказавшиеся на месте происшествия, прятались от стрелка на крыше и выступах зданий.

Позднее полиция Чехии сообщила в соцсети X (бывшая Twitter) о ликвидации стрелка, устроившего стрельбу в центре Праги.

Ранее в Уфе наказали девушку, которая готовила вооруженное нападение на школу.

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