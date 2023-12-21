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В Москве стартовала благотворительная акция «Подвешенный мандарин»

Благотворительная акция «Подвешенный мандарин» продлится в Москве до 31 декабря

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В Москве началась ежегодная акция «Подвешенный мандарин», благодаря которой москвичи и гости столицы могут купить мандарины в подарок для подопечных фондов — малообеспеченных семей, пожилых или одиноких людей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что суть акции созвучна с итальянской традицией caffe sospeso — «подвешенного» или предоплаченного кофе для тех, кто в данный момент не может позволить себе его купить.

В этом году в акции примет участие фонд «Дом с маяком», который помогает тяжелобольным детям и молодым людям в возрасте до 30 лет.

Организаторы акции призывают всех неравнодушных граждан порадовать нуждающихся в поддержке и подарить им новогоднее настроение.

Акция продлится до 31 декабря.

Приобрести мандарины можно на площадках 26 межрегиональных ярмарок. На прилавках вывешены специальные плакаты.

В прошлом году во время акции «Подвешенный мандарин» москвичи собрали несколько тонн фруктов.

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