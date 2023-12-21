В Иркутске разыскивают похитителей елок

Полиция Иркутска сообщила в Telegram-канале разыскивает похитителей елок.

Отмечается, что кража произошла в ночь с 19 на 20 декабря в Ленинском округе Иркутска. В полиции рассказали, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что из парка Комсомольский в микрорайоне Иркутск-2 исчезла пара елей.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности предполагаемых подозреваемых», — говорится в сообщении.

Правоохранители призвали всех, у кого есть какая-либо информация об инциденте, связаться с дежурной частью.

До этого в Краснознаменске Калининградской области четверо подростков похитили новогодние игрушки с елки на главной городской площади.

20 декабря в подмосковном Ступино чиновники установили новогоднюю елку без игрушек, жителям пришлось украшать ее самостоятельно.

Ранее в Англии на аукционе купили 103-летнюю рождественскую ель за $4000.