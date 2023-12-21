Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, в каких случаях ресторан вправе потребовать паспорт

Юрист Хаминский: ресторан вправе потребовать паспорт при продаже алкоголя

close
100%
МВД России/14.мвд.рф

Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с Общественной службой новостей объяснил, в каких случаях заведения общепита могут потребовать паспорт. Юрист напомнил, что ресторан вправе запросить документ, удостоверяющий личность, чтобы уточнить возраст посетителя, прежде чем поставить на его столик алкоголь.

Однако это не единственная причина, по которой заведение может попросить паспорт. Хаминский отметил, что сегодня кафе и рестораны, чтобы привлечь клиентов, предлагают различные скидки, в том числе связанные с празднованием дней рождения. Чтобы убедиться в подлинности даты именин, официант обычно спрашивает удостоверение личности, а иногда и просит передать его для того, чтобы сделать ксерокопию.

«Можно допустить, что администратор отчитывается перед директором о каждом основании предоставления скидки. При таких обстоятельствах получение копии паспорта может быть оправдано, но с соблюдением ряда условий. Во-первых, копия не должна содержать данные, не относящиеся к договору. Адрес регистрации, семейное положение, номера загранпаспорта ресторану однозначно не нужны», — подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, у юрлица должно быть разработано положение о порядке сбора, хранения и передачи персональных данных.

12 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушения при обработке и публикации персональных данных россиян.

Отныне за сбор данных без согласия гражданина в письменной форме или их обработку с нарушением предусмотрен штраф. Для гражданских лиц в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб., для должностных лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц – от 300 тыс. до 700 тыс. руб.

В случае повторного нарушения субъект также будет караться взысканием денег. С гражданских лиц – от 15 тыс. до 30 тыс. руб., с должностных лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. руб., для юрлиц – от 1 млн до 1,5 млн руб.

Ранее россиян предупредили об опасности покупки электронных путевок.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами