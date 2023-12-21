Голую россиянку с дочерью заметили посетители ТЦ в Курске

В одном из торговых центров Курска посетители заметили абсолютно голую женщину, рядом с ней была ее дочь. Сообщение об этом появилось в местных Telegram-каналов.

На опубликованном видео курянка абсолютно голая стоит у лифтов в торговом центре. В одной руке женщина держит свою одежду в пакете, за другую держится дочь. Мужчина обращается к ней на видео со словами, что в таком виде в общественном виде ходить запрещено.

В пресс-службе полиции по Курской области пояснили, что у женщины есть психическое заболевание, после случившегося ее доставили в профильную клинику. По данным «Курского городского телевидения», судьбой дочери женщины займутся органы опеки.

Ранее в Поволжье голая женщина бегала около гимназии и стучалась в машины.