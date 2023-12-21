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В Кремле сообщили, будет ли проводиться новогодний прием

Песков сообщил, что новогоднего приема в Кремле не будет

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что традиционного новогоднего приема главы государства Владимира Путина в Кремле в этом году не будет.

«Нет. Не планируется», — сказал Песков.

Ранее Песков также сообщал на пресс-конференции, что в декабре в Кремле не будет большого новогоднего приема.

По его информации, не состоится и традиционной большой пресс-конференции Владимира Путина. Тем не менее, указал пресс-секретарь, в Кремле рассчитывают, что у президента будет возможность пообщаться с журналистами.

Новогодний прием традиционно проходит в Государственном Кремлевском дворце, на него приглашают деятелей науки, искусства, культуры, спорта, политиков, руководителей предприятий и общественных организаций и др.

Ранее о переносе большой пресс-конференции на следующий год сообщали источники РБЛ. По словам одного из них, при принятии окончательного решения будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции на Украине.

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