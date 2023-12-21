Голикова назвала критерий многодетной семьи в России

Критерий многодетной семьи в России — три ребенка и более. Об этом заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова, слова которой передает РИА Новости.

«Мы обсудили и пришли к однозначному пониманию, каков критерий многодетной семьи в РФ. Это три ребенка и более», — сказала Голикова.

По словам чиновницы, власти уже завершают работу над мерами поддержки многодетной семьи и сообщат об этом дополнительно.

21 декабря президент России Владимир Путин дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

До этого Путин сообщил, что тенденцию на снижение рождаемости в Российской Федерации пока не удается переломить.

18 декабря президент заявил, что демографическая ситуация в стране начнет улучшаться в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что в России хотят запустить программу «Доступный автомобиль» для семей с детьми.