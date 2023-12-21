На Украине предъявили обвинение священнику РПЦ

Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения протоиерею Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви (РПЦ), который занимается поддержкой российских военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В 2022 году подозреваемый возглавил «Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии», направленный на поддержку российских военнослужащих и «специальной военной операции». Поддерживая врага и проповедуя идею «русского мира», протоиерей систематически организует сборы для российской армии, воюющей на территории Украины», — говорится в публикации.

По информации генпрокуратуры Украины, священник собирал пожертвования на средства защиты, маскировочные сетки и военную форму, лично участвовал в их передаче российским военнослужащим, неоднократно ездил в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Протоиерею заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины «Пособничество государству-агрессору».

Служба безопасности Украины назвала имя преследуемого церковного деятеля: это руководитель военного отдела Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков.

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