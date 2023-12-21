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В Москве курьер украл женскую сумку за три млн рублей и получил четыре года колонии

В Москве курьер украл женскую сумку из кожи аллигатора, чтобы вернуть долг

Кража сумки за три миллиона рублей закончилась для москвича сроком в ИК. Об этом сообщает Прокуратура региона.

Инцидент произошел в одной из столичных мастерских. Неоднократно судимый 63-летний россиянин устроился в организацию, чтобы развозить по городу заказы.

У мужчины появился долг перед знакомым в размере 500 тысяч рублей. Денег у местного жителя не было, поэтому он пришел в мастерскую рано утром, и, не включая свет, украл женскую сумку из кожи аллигатора стоимостью три миллиона рублей. Позже он сдал в вещь в ломбард и получил 300 тысяч рублей.

На следующий день курьеру позвонили и сообщили, что камеры мастерской снимают в темноте, поэтому у сотрудников есть запись с места преступления. Мужчина забрал из ломбарда оставшиеся деньги, вернул долг, перестал выходить на связь с мастерской, сменил номер и адрес.

Суд признал мужчину виновным. Он проведет четыре года в колонии особого режима.

Ранее в Петербурге мужчина обокрал себя, чтобы не выплачивать кредиты.

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