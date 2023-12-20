Стали известны подробности нападения на подростка в Иркутской области

В Иркутской области правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах конфликта между школьниками, в ходе которого восьмиклассник ударил ножом сверстника. Как стало известно kp.ru, между подростками началась словесная перепалка, после которой один из них ранил оппонента.

«18 декабря в дежурную часть по Нижнеудинскому району поступило сообщение о том, что в селе Мельница парень принес в школу кухонный нож и ударил им одноклассника», — рассказали изданию в МВД.

Пострадавшего госпитализировали. Виновник был оперативно задержан.

Известно, что нападавший уже состоит на учете, но из-за возраста его не привлекали к ответственности. Мать также состоит на учете, так как не выполняла родительские обязанности.

Сообщалось, что между школьниками уже длительное время был конфликт, причина противостояния на данный момент не известна.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее пенсионер напал на жену с ножом из-за нежелания есть блинчики.