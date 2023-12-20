Россия окажет помощь россиянам при их депортации из Латвии

Россия подготовит места для россиян, которых могут депортировать из Латвии, и проработает вопросы их трудоустройства. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению», — сказала Захарова.

19 декабря обозреватель The New York Times Эндрю Хиггинс рассказал, что россияне, которые живут в Латвии, боятся действий местных властей.

18 декабря руководитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) Майра Розе сообщила, что Рига может принудительно выдворить 1000 россиян, которые проживают в стране.

16 декабря стало известно, что на территорию Белоруссии вытеснили двоих избитых латвийскими силовиками беженцев.

Ранее сообщалось, что белоруса с ВНЖ в Литве депортировали из-за службы в армии 20 лет назад.