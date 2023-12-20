В Ставропольском крае предотвратили теракт

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что мужчина планировал нападение на руководство региона, он хотел взорвать бомбу у здания правительства края.

По данным следствия, теракт планировался 21-летним мужчиной, который работает в Ставрополе на автомойке. По информации Федеральной службы безопасности, он был членом «Исламского государства» (организация запрещена в России). С 9 по 14 декабря мужчина сделал дома два взрывных устройства на основе аммиачной селитры, которая имела поражающие элементы (гвозди). Следствие считает, что СВУ он хотел взорвать у здания правительства края на площади Ленина.

По информации Baza, 18 декабря на мужчину было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту. Если он будет признан виновным, ему будет грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

До этого Федеральная служба безопасности Российской Федерации показала оперативное видео с мужчинами, которые были задержаны за провоз латиноамериканского кокаина из Москвы.

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