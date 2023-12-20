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Россиянину аннулировали паспорт в аэропорту из-за ошибки

Россиянину аннулировали загранпаспорт в Домодедово из-за опечатки в имени

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Depositphotos

Айтишник из Москвы по имени Георгий лишился новогоднего отпуска из-за опечатки в загранпаспорте. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Оказалось, что мужчине аннулировали загранпаспорт прямо в аэропорту Домодедово, когда он собирался на рейс в Сингапур. Пограничники обратили внимание, что в имени путешественника вместо буквы «й» стояла «и». В итоге загранпаспорт у мужчины отобрали. Ему посоветовали сделать новый загранпаспорт или судиться с МВД, которое выдало документ с опечаткой.

Сам 33-летний москвич пожаловался, что новогодний отпуск, который они с женой планировали полгода, испорчен. Пара заказала тур стоимостью 300 тысяч рублей и собиралась посетить с 18 декабря по 5 января пять стран.

При этом Георгий признался, что он уже без проблем летал по бракованному паспорту в Турцию, Хорватию и Бельгию.

Подобный инцидент случился совсем недавно. Тогда в Калининградской области у россиянина изъяли загранпаспорт тоже из-за опечатки, но в названии города.

Ранее сообщалось, что в России увеличится госпошлина за выдачу загранпаспорта нового образца.

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