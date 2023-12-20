Диетолог назвала способ изменить вкусовые привычки и перейти на здоровое питание

Если человек не может отказаться от вредной слишком сладкой или соленой пищи, то это говорит о привыкании. Постепенно отказаться от таких продуктов можно, если устроить себе челлендж, который позволит вернуть способность чувствовать менее выраженные вкусы, считает диетолог Нурия Дианова.

По мнению Диановой, люди делают выбор в пользу ярких вкусов как из-за привычки, так и из-за желания компенсировать недостаток эмоций. В этом случае следует разобраться с причинами, посоветовала она в беседе с Общественной Службой Новостей. В любом случае, отказаться от такой еды можно, если постепенно «разгрузить» свои вкусовые рецепторы, отметила она.

«Это вопрос забитости рецепторов — вкусовых сосочков. Совет один: устройте челлендж и на время уменьшите количество соли и сахара в вашем организме. Полностью его убирать необязательно», — порекомендовала диетолог.

Уже спустя две-три недели вкусовые рецепторы по-новому воспринимают количество соли, сахара и глутамата, добавила Дианова. По ее словам, это происходит из-за обновления вкусовых сосочков.

«Например, если перестать на месяц покупать сосиски и вареную колбасу, но при этом включить мясо с травами и натуральными специями, то у вас изменятся вкусовые привычки. Схема работает, мои пациенты так исправляют свои привычки», — пояснила эксперт.

Напомним, диетологи предупреждают, что неправильные пищевые привычки могут вызывать чувство постоянного голода. Также в числе причин такого состояния они называют недостаток сна, стресс и злоупотребление углеводными продуктами — шоколадом, пирожными и прочим.

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