Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Диетолог назвала способ изменить вкусовые привычки и перейти на здоровое питание

Диетолог Дианова: чтобы изменить вкусовые привычки, нужно устроить себе челлендж

close
100%
Shutterstock

Если человек не может отказаться от вредной слишком сладкой или соленой пищи, то это говорит о привыкании. Постепенно отказаться от таких продуктов можно, если устроить себе челлендж, который позволит вернуть способность чувствовать менее выраженные вкусы, считает диетолог Нурия Дианова.

По мнению Диановой, люди делают выбор в пользу ярких вкусов как из-за привычки, так и из-за желания компенсировать недостаток эмоций. В этом случае следует разобраться с причинами, посоветовала она в беседе с Общественной Службой Новостей. В любом случае, отказаться от такой еды можно, если постепенно «разгрузить» свои вкусовые рецепторы, отметила она.

«Это вопрос забитости рецепторов — вкусовых сосочков. Совет один: устройте челлендж и на время уменьшите количество соли и сахара в вашем организме. Полностью его убирать необязательно», — порекомендовала диетолог.

Уже спустя две-три недели вкусовые рецепторы по-новому воспринимают количество соли, сахара и глутамата, добавила Дианова. По ее словам, это происходит из-за обновления вкусовых сосочков.

«Например, если перестать на месяц покупать сосиски и вареную колбасу, но при этом включить мясо с травами и натуральными специями, то у вас изменятся вкусовые привычки. Схема работает, мои пациенты так исправляют свои привычки», — пояснила эксперт.

Напомним, диетологи предупреждают, что неправильные пищевые привычки могут вызывать чувство постоянного голода. Также в числе причин такого состояния они называют недостаток сна, стресс и злоупотребление углеводными продуктами — шоколадом, пирожными и прочим.

Россиянам ранее рассказали, как сделать полезное меню для новогоднего стола.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами