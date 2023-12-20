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В Кемерово мужчина поругался с супругой и скинул с третьего этажа собаку вместе с вещами

Мужчина сбросил лабрадора с высоты третьего этажа и попал под суд в Кемерово

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Shutterstock

Житель Кемерово оказался на скамье подсудимых из-за жестокого обращения с домашним лабрадором. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Кузбасса.

В октябре полиция начала проверку после известия о том, что неизвестный скинул собаку с третьего этажа жилого дома на улице Ворошилова. Пса доставили в ветеринарную клинику, там у него диагностировали ушибы и переломы, а позже прооперировали. Личность злоумышленника установили, подозреваемый был задержан и стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными.

Выяснилось, что в момент совершения преступления 39-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. До этого он поссорился с женой, стал выкидывать вещи из окна квартиры, а затем сбросил и лабрадора.

К настоящему времени следствие завершилось, уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд города. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в США мужчину арестовали, когда он избавился от старой собаки, выбросив ее в мусорный бак.

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