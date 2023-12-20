Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — уточняется в сообщении.

До этого движение останавливали 15 декабря. Ограничение движение продлилось около часа.

15 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. По его словам, российские специалисты возвели Крымский мост с присущим им «блеском». Как подчеркнул президент, при реализации данного проекта строители все сделали «здорово».

Ранее сообщалось, что в ДНР и Запорожской области построят новую железную дорогу.