В центре Петербурга обрушилось шестиэтажное здание

Шестиэтажное нежилое здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ГУМЧС России по Санкт-Петербургу «Оперативный МЧС Петербурга».

По предварительным данным, нет информации о пострадавших. Разрушение произошло 20 декабря в 2:02 по адресу ул. Гороховая, д. 73. В настоящее время проводятся работы по разбору обрушившихся конструкций.

Также стоит отметить, что в Тульской области произошло обрушение крыши производственного здания. Известно, что для ликвидации происшествия были привлечены следующие силы и средства: от РСЧС — 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС — 14 единиц техники и 56 человек личного состава.

В сентябре этого года на заводе пиротехники под Петербургом произошел взрыв. По словам представителя МЧС, взрыв был технологическим, здание частично разрушилось. Кроме того, после взрыва произошло возгорание трех легковых автомобилей.

Ранее в Дагестане возбудили дело после взрыва газа в жилом доме.