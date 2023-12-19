В России изменили правила перелета пассажиров с детьми

В России пассажиры самолетов теперь смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок во время полета. Правила изменили по указанию генерального прокурора России Игоря Краснова, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

«После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей», — уточнили в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что уведомлять о том, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок, необходимо на стойках регистрации и на сайтах авиакомпаний. Из-за многочисленных обращений Краснов поручил проверить соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров. В генпрокуратуре добавили, что перевозчики нередко детей и родителей рассаживают в самолетах.

В конце ноября стало известно, что в Тюмени девочку-подростка отказались пускать на рейс «Победы» до Москвы.

Ранее стало известно, что кабмин РФ рассмотрит меры для расширения производства самолетов МС-21.