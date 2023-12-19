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В Польше вынесли приговоры 14 иностранцам по делу о шпионаже

PAP: в Польше осудили 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии по делу о шпионаже

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Depositphotos

Суд в польском городе Люблине вынес приговор 14 иностранным гражданам в рамках дела о шпионаже и работе на российскую разведку. Об этом сообщило местное новостное агентство PAP, опубликовав соответствующий пост в официальном аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Как указано в материале, фигурантами дела стали граждане трех стран — РФ, Украины и Белоруссии. Всего в шпионаже и попытках организовать диверсии на территории республики обвинили 16 человек, однако двое из них предстанут перед судом в отдельном порядке.

«Окружной суд в Люблине приговорил 14 граждан Украины, Белоруссии и РФ за шпионаж», — говорится в публикации.

При этом большинство фигурантов дела являются гражданами Украины. Аналогичные обвинения были предъявлены только одному россиянину и троим гражданам Белоруссии.

Другие подробности о судебном процессе в настоящее время не уточняются. В том числе это касается мер пресечения, которые были применены в отношении обвиненных в шпионаже людей.

13 декабря немецкое издание ZDF сообщило о начале судебного процесса над бывшим сотрудником Федеральной разведывательной службы Германии. Его задержали по подозрению в шпионаже и сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Ранее польские власти выслали гражданина РФ, обвинив его в работе на российские спецслужбы.

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