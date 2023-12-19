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Метеоролог назвала причину резкого потепления в Москве и Петербурге

Метеоролог Позднякова: атлантический циклон принес потепление в МО и Петербург

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Метеоролог Татьяна Позднякова в интервью Общественной службе новостей назвала причину резкого потепления в Москве и Санкт-Петербурге. По ее словам, указанные регионы находятся в теплом секторе циклона, который проходит над севером скандинавского полуострова.

«Благодаря своей глубине, он [циклон] закачивает большие порции очень теплого воздуха с юга. Закачка идет практически по Средиземному морю. Именно поэтому у нас температура сейчас положительная. И в течение дня, и прошедшей ночью она способствует таянию снега», — пояснила метеоролог.

Она добавила, что подобные процессы периодически происходят, поэтому капель не всегда бывает весенней.

Специалисты центра погоды «Фобос» до этого спрогнозировали приход экстремального тепла в некоторые части России, который произойдет на текущей неделе. В Москве температура воздуха превысит климатическую норму на 5°C.

Хорошо прогревшийся воздух вновь станет поступать на юг России, в связи с этим осадки в регионе перейдут в небольшие дожди. На берегах Средней Волги и северо-западе страны также будет наблюдаться потепление. Не пробьется оттепель только в Заполярье.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода.

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