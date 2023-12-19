Украинский политик рассказал об отчаянии граждан из-за разгрома ВСУ

Жители Украины находятся в отчаянии, поскольку надежда на быстрые победы ВСУ на фронте не оправдалась. Об этом в интервью YouTube-каналу «Сейчас» заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин.

По словам политика, власти через медиа внушили гражданам «эйфорию быстрых побед», однако конфликт внес свои коррективы, и надежды украинцев быстро угасли.

«Западная помощь буксует, а санкции не работают так, как нам бы хотелось. Мир почему-то тоже не живет только украинской проблемой. <…> А после того как не сбылись надежды, люди пришли в шок и отчаяние», — сказал Лапин.

Экс-депутат отметил, что ВСУ понесли тяжелые потери в результате контрнаступления, и военнообязанное население страны значительно сократилось, настолько, что «в селах мужчин нет, а на кладбище есть».

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе контрнаступления украинские войска потеряли 159 тысяч военнослужащих. Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

Ранее украинские солдаты пожаловались на нечеловеческие условия жизни на передовой.