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Трехлетнего ребенка госпитализировали после падения на нее снежной глыбы в Ярославле

В Ярославле на трехлетнюю девочку рухнула снежная глыба, ребенок в больнице

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Прокуратура Ярославской области

В Ярославле на трехлетнюю девочку с крыши дома сошла снежная глыба, ребенок в больнице. Областное Следственное управление СК РФ начало проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Кировском районе города — глыба упала с главного корпуса педагогического университета на Республиканской улице, когда рядом проходила женщина с трехлетней дочерью. Ребенка на «скорой» доставили в больницу, степень вреда, причиненного ее здоровью, устанавливается.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что также начали проверку.

Ранее в Петербурге ребенок попал в больницу с травмой головы после падения глыбы льда.

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