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В Подмосковье запустили онлайн-сервис для производителей оригинальных товаров и услуг

Андрей Воробьев: большая часть экономики Подмосковья приходится на малый бизнес

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для производителей оригинальных товаров и услуг «100% Подмосковье», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, сервис будет поддерживать производителей оригинальных товаров и услуг региона.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. Одна из ключевых задач – это продвижение подмосковных брендов. Сервис «100% Подмосковье» разработан по поручению президента и дает нашим брендам возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном фонде микрофинансирования (скидка 0,5%) и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что правительство региона будет оплачивать услуги центра «Мой бизнес» и 90% затрат на услуги инжиниринга.

Сервисом могут воспользоваться самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также юридические лица Подмосковья.

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