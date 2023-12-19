В Подмосковье запустили онлайн-сервис для производителей оригинальных товаров и услуг

В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для производителей оригинальных товаров и услуг «100% Подмосковье», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, сервис будет поддерживать производителей оригинальных товаров и услуг региона.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. Одна из ключевых задач – это продвижение подмосковных брендов. Сервис «100% Подмосковье» разработан по поручению президента и дает нашим брендам возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном фонде микрофинансирования (скидка 0,5%) и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что правительство региона будет оплачивать услуги центра «Мой бизнес» и 90% затрат на услуги инжиниринга.

Сервисом могут воспользоваться самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также юридические лица Подмосковья.