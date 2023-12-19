Два балкона обрушились и придавили машины в российском городе

В Воронеже местные жители рассказали об обрушении балконов в доме №18 на улице Пушкинской. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел в ночь на 18 декабря. Обвалились балконы третьего и четвертого этажей со стороны двора — бетонные плиты и арматура упали на припаркованные автомобили и повредили их.

Подписчица паблика «ВОРОНЕЖ. ПЕШКОМ.» во «ВКонтакте» отметила, что «иногда тротуар под аварийными балконами ограждают ленточкой», но чаще всего никаких предупреждающих знаков нет и «люди спокойно ходят по аварийными балконами».

Ранее россиянам рассказали, что делать при обрушении снега и наледи на крышу авто.