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Два балкона обрушились и придавили машины в российском городе

В Воронеже в жилом доме два балкона обрушились на припаркованные автомобили

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«Мой и твой Воронеж»/Ольга Рудева/Воронеж. Пешком/VK' class="item-image" >
Телеграм-канал «Мой и твой Воронеж»/Ольга Рудева/Воронеж. Пешком/VK

В Воронеже местные жители рассказали об обрушении балконов в доме №18 на улице Пушкинской. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел в ночь на 18 декабря. Обвалились балконы третьего и четвертого этажей со стороны двора — бетонные плиты и арматура упали на припаркованные автомобили и повредили их.

Подписчица паблика «ВОРОНЕЖ. ПЕШКОМ.» во «ВКонтакте» отметила, что «иногда тротуар под аварийными балконами ограждают ленточкой», но чаще всего никаких предупреждающих знаков нет и «люди спокойно ходят по аварийными балконами».

Ранее россиянам рассказали, что делать при обрушении снега и наледи на крышу авто.

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