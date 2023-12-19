Эксперты назвали заболевания, при которых зимой трескается кожа рук

Трескающаяся и сухая кожа рук зимой может быть связана не только с агрессивными погодными условиями, но и с различными заболеваниями. В их числе – гормональные нарушения или болезни желудочно-кишечного тракта, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Если трещины и сухость на коже рук появляются не только зимой, то возможными причинами также могут быть генетическая предрасположенность, дефицит влаги, авитаминоз и кожные заболевания. Лучше всего обратиться к врачу и выяснить настоящую причину.

Также спровоцировать ухудшение состояния кожи могут внешние факторы, например – частое мытье рук и использование антисептиков, уборка в доме и мытье посуды без перчаток, работа на даче и неправильный уход за кожей. Погодные условия – мороз, холод, ветер – также относятся к внешним факторам.

Эксперты советуют для решения проблемы всегда надевать перчатки во время уборки, не мыть руки слишком холодной или горячей водой, пользоваться натуральным мылом с витаминами и кислотностью на уровне 5,5, а за 10-20 минут до выхода на улицу пользоваться увлажняющим кремом. Также рекомендуется приобрести увлажнитель воздуха и делать маски для рук.

Помимо этого, эксперты советуют включить в рацион питания морковь, печень, тунца для восполнения нехватки витамина А, почаще есть салаты с болгарским перцем, петрушкой и шпинатом. Для нормального уровня витамина Е рекомендуется включить в рацион подсолнечное, льняное и кукурузное масла, миндаль, фундук, арахис, кукурузу, витамин Д – жирные сорта рыбы, сыр, грибы.

Напомним, эксперты также отмечают, что защитить кожу зимой помогает косметика, в состав которой входят такие компоненты, как гидрофиксаторы, кислоты, пантенол, витамины Е и А, экстракт алоэ и полисахариды.

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