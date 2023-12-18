Путин счел видеоигры важной сферой

Россия входит в пятерку стран в мире по числу играющих в видеоигры. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на

встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства, передает ТАСС.

Российский лидер назвал компьютерные игры «важной сферой». Глава государства обратил внимание на необходимость создавать контент, в том числе видеоигры, где Россия была бы представлена с самой привлекательной стороны.

18 декабря в Госдуме призвали защитить детей от угроз Украины в видеоиграх. На заседании парламентской комиссий по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что располагает информацией о попытках Киева влиять на детей через компьютерные игры, а также формировать в России подростковую геймерскую проукраинскую среду. Вице-спикер Госдумы обратила внимание, что есть студии-разработчики игрового контента, которые направляют средства на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.