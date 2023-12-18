Тарасова оценила первое выступление Костомарова после ампутации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила первое выступление олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова после операций по ампутации конечностей. В беседе с RT она отметила, что ее очень тронуло то, как скоро фигурист встал на коньки и назвала его героем.

«Настоящий герой! Меня очень тронуло, что Роман сумел встать на коньки, равно как и его выступление с Таней. Прекрасно, что она пришла и поддержала его», — сказала Тарасова.

Накануне Костомаров вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой принял участие в юбилейном шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» в Москве. Они исполнили отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

Сам Костомаров после своего выступления рассказал, что испытал огромное удовольствие от выхода на лед, а также поблагодарил всех за поддержку.

Ранее чемпионка России 2022 года Александра Трусова сравнила сложность фигурного катания и хоккея.