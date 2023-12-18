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Тарасова оценила первое выступление Костомарова после ампутации

Тренер Татьяна Тарасова: меня тронуло, что Костомаров смог встать на коньки

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Максим Блинов/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила первое выступление олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова после операций по ампутации конечностей. В беседе с RT она отметила, что ее очень тронуло то, как скоро фигурист встал на коньки и назвала его героем.

«Настоящий герой! Меня очень тронуло, что Роман сумел встать на коньки, равно как и его выступление с Таней. Прекрасно, что она пришла и поддержала его», — сказала Тарасова.

Накануне Костомаров вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой принял участие в юбилейном шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» в Москве. Они исполнили отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

Сам Костомаров после своего выступления рассказал, что испытал огромное удовольствие от выхода на лед, а также поблагодарил всех за поддержку.

Ранее чемпионка России 2022 года Александра Трусова сравнила сложность фигурного катания и хоккея.

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