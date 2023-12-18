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Мосгорсуд смягчил приговор основателю ГК «Сумма» по делу о хищениях 11 млрд рублей

Мосгорсуд сократил на полгода срок лишения свободы братьям Магомедовым

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Мосгорсуд сократил на полгода тюремный срок совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор суда первой инстанции в отношении Магомедова Зиявудина изменить», — отметила судья.

В сообщении уточнили, что срок лишения свободы уменьшили до 18,5 лет. Брату фигуранта — экс-сенатору Магомеду Магомедову — тоже смягчили приговор на шесть месяцев — до 17,5 лет. Обоснованием для смягчения наказания стало истечение срока давности по двум эпизодам мошенничества и хищений.

В апреле суд взыскал с осужденного бизнесмена Магомедова 80,1 млрд руб. и $13,8 млн по иску Дальневосточного морского пароходства, которое является головной компанией группы FESCO. Год назад года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд руб.

Ранее суд конфисковал у братьев Магомедовых самолет Gulfstream, квартиры в Москве и Лондоне и автомобиль Porshe 911.

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