Студент из Горловки победил в конкурсе о культуре Донбасса

В Санкт-Петербурге прошел финал межрегионального конкурса «Культурный диалог от Азовского до Балтийского моря», в котором студенты из вузов Петербурга и ДНР представили эссе об исторических и культурных ценностях Донбасса, сообщает пресс-служба конкурса.

Студенты представили свои работы по таким темам, как «Православные храмы Санкт-Петербурга и Донбасса», «Промышленный Донбасс» и другие.

Жюри конкурса, состоявшее из представителей научной и культурной общественности Санкт-Петербурга, определило финалистов конкурса. Победителем стал Архип Алексашов из Горловки со своей работой о храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове.

«Сегодня такой исторический период, что Петербург и Донбасс это не просто слова, которые стоят рядом, а это понятия, которые определяют многое в жизни нашей страны и обществ», — сказал председатель комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга Федор Болтин.

После финала для участников конкурса выступили актеры нескольких петербургских театров, а также студенты РГИСИ актерского курса народного артиста РФ С.И. Паршина и воспитанники Педагогического колледжа.