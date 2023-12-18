В Ижевске произошел взрыв рядом с автомойкой

В Ижевске рядом с автомойкой произошел взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.

Инцидент случился на улице Первомайской. Вызов о случившемся поступил сотрудникам МЧС в 7:33 по местному времени (6:33 мск). Уже в 7:49 (6:49 мск) пожарные ликвидировали открытое горение на площади в 10 кв. метров.

В соцсетях очевидцы написали, что, предположительно, взорвался баллон с газом. Пострадали три человека, они обратились к медикам с ожогами, отметили в ведомстве.

На месте работают дознаватели, эксперты пожарной лаборатории МЧС России для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

До этого в административном здании в Астрахани произошел пожар. В МЧС добавили, что на месте происшествия от МЧС работали 16 единиц техники и 52 человека, от ГКУ «Волгоспас» — две единицы техники и девять человек. Пожарные тушили пожар по повышенному рангу, площадь возгорания составила 400 кв. метров.

Ранее в Москве в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице тушили пожар.