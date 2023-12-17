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В Госдуме высказались о планах ФРГ конфисковать подарки из России

Депутат Журова: ФРГ хочет изымать подарки из России, чтобы испортить праздник

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Depositphotos

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала намерение ФРГ изымать рождественские и новогодние подарки из России. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Сделал гадость — начальству радость, по всей видимости. Исключительно только таким образом можно трактовать такие решения», — заявила Журова.

Она добавила, что власти ФРГ просто хотят испортить людям праздник.

До этого таможня ФРГ предупреждала, что может конфисковать рождественские подарки, которые поступают в страну из России, в связи с необходимостью соблюдения санкционного режима.

Власти Германии запретили ввозить в страну из России вещи и вещества, которые подпадают под санкционные. Например, целлюлозу и бумагу, которые могут использовать в подарочных упаковках.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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