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В Тынде ребенок-инвалид ползком добирается до школы через трубопровод

В Амурской области ребенок-инвалид ползком добирается до школы через трубопровод

В Амурской области мать сняла на видео, как ее сын-инвалид вынужден добираться до школы через старый трубопровод, мальчик ползком преодолевает десяток ступеней, чтобы попасть в другой микрорайон Тынды. Ролик публикует Telegram-канал «Вечерняя Тында».

Жители микрорайона Беленький уже год жалуются на отсутствие пешеходного моста, который соединяет два района Тынды. Старый мост снесло во время наводнения в 2022 году, с тех пор жители поселка вынуждены прокладывать путь домой через ветхий трубопровод.

Небезопасным путем пользуются и дети, но тяжелее всех приходится людям с ограниченными возможностями. Одна из местных жительниц сняла на видео, как ее сын-инвалид ползком преодолевает мост, чтобы перебраться на другую сторону.

По заявлениям жителей поселка, власти обещали возвести новый пешеходный мост в 2023 году, но этого так и не произошло, люди планируют направить обращение в Москву, чтобы на их проблему обратили внимание в федеральном центре.

Ранее инвалида-колясочника заставили ползком выбираться из самолета.

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