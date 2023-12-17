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В Канаде историческое сооружение подвинули с помощью мыла

Историческое здание в Канаде передвинули при помощи мыла

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Freepik.com

В канадской провинции Новая Шотландия передвинули отель, возведенный более 200 лет назад, с помощью мыла. Здание весит 220 тонн, сообщает британская компания, занимающаяся транспортировкой исторических зданий, сооружений и памятников S Rushton Construction & House Moving Expert в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно данным пресс-службы, гостиница раньше занимала центральное положение в историческом центре города, но городские власти решили передвинуть ее на новое место. Для упрощения транспортировки инженеры применили специальное мыльное вещество, покрыли им здание, что позволило сделать сооружение скользящим, и стали толкать отель.

«Обширные слои специального мыла намазали под фундамент, создавая скользкую поверхность, на которой здание могло двигаться без повреждений», — указывается в публикации.

Как рассказали в фирме, за несколько дней работы сооружение успешно переместили на другое место.

По словам инженеров, применением мыльного средства показало себя эффективным и доступным средством для транспортировки тяжелых объектов.

До этого стало известно, что в Арктике до конца 2026 года планируют построить первый в России туристический комплекс для внутренних и международных туристов — на сложном скальном рельефе с видом на Баренцево море.

Ранее вывеску на отеле «Украина» демонтировали в Воронеже.

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