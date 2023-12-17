В Челябинске эксгибиционист напал на девочку возле школы

Полицейским удалось задержать подозреваемого в нападении на ученицу начальных классов школы №104 в Челябинске, мужчина схватил ребенка и оголился. Об этом сообщает ГУ МВД региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 15 декабря, девочка возвращалась домой после занятий во вторую смену, когда к ней неожиданно подбежал незнакомый мужчина, он схватил ребенка за руку и оголился. Школьнице удалось убежать, по словам матери девочки, дочь сильно напугана и находится в состоянии стресса.

Спустя сутки, 16 декабря правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нападении, им оказался местный житель, мужчина передан сотрудникам следственных органов, которым предстоит разобраться в деталях происшествия.

Ранее россиянин изнасиловал ребенка спустя четыре дня после того, как вышел из колонии.