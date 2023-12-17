В Эквадоре похитили почетного консула Великобритании

Почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга похитили неизвестные в Эквадоре. Об этом сообщила газета El Universo.

По ее данным, похищение произошло рано утром в субботу, 16 декабря, в провинции Лос-Риос. Журналисты утверждают, что вместе с консулом пропал еще один человек, предположительно, «колумбийской национальности», как отметило издание.

Специализированные подразделения полиции Эквадора проводят следственные мероприятия, о чем сообщили у себя в соцсетях.

До этого на юге Франции молодого человека похитили и избили неизвестные. Затем его нашли голым и истекающим кровью на улице. Выяснилось, что раненый мужчина появился на территории жилого комплекса в 15-м округе Марселя. Местный житель открыл ему дверь и узнал от гостя, что его похитили и держали в плену в лесу неподалеку, а затем жестоко избили палками и попытались поджечь. В итоге потерпевшему удалось сбежать.

Ранее грабители устроили погоню и протаранили две служебные машины.