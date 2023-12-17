ВОЗ доставила медицинские принадлежности в Газу

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доставили медицинские принадлежности и оборудование в больницу Аш-Шифа на севере сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что сотрудники ВОЗ поучаствовали в совместной миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в больнице Аш-Шифа на севере сектора Газа по доставке медицинских принадлежностей и оценке ситуации в учреждении.

Подчеркивается, что в больницу были доставлены медикаменты и хирургические принадлежности, оборудование для ортопедической хирургии, а также анестезиологические материалы и препараты.

До этого Министерство иностранных дел Катара сообщило, что продолжает дипломатические усилия по достижению перемирия на территории сектора Газа между Израилем и ХАМАС.

В МИД Катара выразили надежду, что дипломатические усилия приведут к запуску политического процесса, который приведет к всеобъемлющему, постоянному и справедливому миру в соответствии с международными резолюциями и Арабской мирной инициативой.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.