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Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

ICTV: третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

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Yan Dobronosov/Reuters

Третий украинский водитель умер в очереди грузовиков на границе Польши с Украиной. Об этом сообщает «Факты ICTV».

Уточняется, что мужчине стало плохо в очереди перед пунктом пропуска Корчева. На опубликованном порталом видео водителя забирают врачи.

«Наши источники сообщают, что водитель умер», — сказано в сообщении.

До этого представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что на границе с Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией около 4 тыс. грузовиков ожидают возможности въехать на Украину.

26 ноября мэр Львова Андрей Садовой раскритиковал польские власти за бездействие в ситуации с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Он считает, что эта «группа маргиналов» сводит на нет «весь гигантский вклад» Варшавы в победу Киева. Пока польские перевозчики требуют восстановить условия выполнения перевозок украинцами, которые действовали до начала СВО, грузовики с Украины стоят в очередях по 150 часов, а Киев уже потерял €400 млн.

Ранее на границе Украины и Словакии возобновилось движение грузовиков.

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