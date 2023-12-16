Стали известны подробности об атаке ВСУ на курское село Крупец

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили кассетные боеприпасы в ходе обстрела села Крупец в Курской области, произошедшего в ночь на 16 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как указано в материале, для запуска снарядов украинские военные использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). При этом всего в населенном пункте зафиксировали три прилета.

«В результате, в 32 домах повреждены окна, стены и заборы. Кроме того, жители находят на улицах отработанные боевые элементы 9Н235», — уточняется в публикации.

Боевые элементы 9Н235 предназначены для уничтожения живой силы и техники. В частности, они хорошо подходят для нанесения ударов по легкобронированным машинам.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Дмитриевский и Железногорский районы подверглись обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, украинские солдаты нанесли удары при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Глава региона уточнил, что одной из целей стало село Крупец. Также во время обстрела бойцы ВСУ повредили линию электропередачи, питающую Михайловский горно-обогатительный комбинат в городе Железногорске.

Ранее украинские войска нанесли удар по курскому селу Олешня, в результате чего пострадали два человека.