СК объявил в розыск украинских должностных лиц за уголовное дело на патриарха Кирилла

Следственный комитет России инициировал розыск должностных лиц Службы безопасности и Министерство внутренних дел Украины, возбудивших уголовное дело в отношении Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил принять меры к розыску конкретных должностных лиц Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших незаконное решение об уголовном преследовании [Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла]», — говорится в сообщении.

15 декабря стало известно, что предстоятеля Русской православной церкви объявили в розыск на Украине и он якобы скрывается от «досудебного расследования».

В СБУ пояснили, что Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал специальную военную операцию. Это и стало причиной его преследования.

16 декабря В РПЦ объявление патриарха Кирилла в розыск на Украине назвали бредом.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что молится за Путина.