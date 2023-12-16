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СК объявил в розыск украинских должностных лиц за уголовное дело на патриарха Кирилла

СК объявил в розыск лиц, возбудивших дело против патриарха Кирилла на Украине

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Следственный комитет России инициировал розыск должностных лиц Службы безопасности и Министерство внутренних дел Украины, возбудивших уголовное дело в отношении Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил принять меры к розыску конкретных должностных лиц Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших незаконное решение об уголовном преследовании [Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла]», — говорится в сообщении.

15 декабря стало известно, что предстоятеля Русской православной церкви объявили в розыск на Украине и он якобы скрывается от «досудебного расследования».

В СБУ пояснили, что Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал специальную военную операцию. Это и стало причиной его преследования.

16 декабря В РПЦ объявление патриарха Кирилла в розыск на Украине назвали бредом.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что молится за Путина.

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