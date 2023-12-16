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В Ленобласти ребенок сорвался с балкона 13-го этажа и остался жив

В Ленобласти 11-летняя девочка выжила после падения с балкона 13-го этажа

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FotograFFF/Shutterstock

В Ленобласти 11-летнего ребенка госпитализировали после падения с балкона 13-го этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Кудрово, на Пражской улице. После падения медики оперативно прибыли на место и направили пострадавшую в больницу до того, как к дому подъехала полиция.

На данный момент ребенок находится в медучреждении, ее состояние оценивают как тяжелое. По предварительной информации, у школьницы диагностировали перелом правой и левой бедренных костей.

О том, почему девочка сорвалась с 13-го этажа, не сообщается. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в США мужчина упал с высоты 300 метров и остался жив.

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