Непогода оставила без света 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области

Более 570 тысяч потребителей в ДНР, ЛНР и Ростовской области остаются без энергоснабжения, которое было нарушено из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго РФ.

Как рассказали в министерстве, в ЛНР без света 253 тыс. чел., в ДНР — 233 тыс. чел., в Ростовской области — 89 тыс. чел.

В ведомстве подчеркнули, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

15 декабря Минэнерго РФ сообщило, что из-за ухудшения погодных условий более 679 тыс. человек оказались без света в нескольких регионах. По его данным, в Ростовской области без энергоснабжения оказались 185,5 тыс. человек, в ДНР — 235,4 тыс., в ЛНР — 255,7 тыс., в Псковской области — 1,2 тыс., а в Смоленской области — 1,8 тыс. человек.

12 декабря сообщалось, что в Ростовской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии, в регионе был введен режим ЧС.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.